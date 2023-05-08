المصادقة على قرار حل اللجنة النسوية باتحاد الكرة

2023/05/08 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صادق المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، على قرار حل اللجنة النسوية في الاتحاد.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن اتحاد الكرة صادق على قرار حل اللجنة النسوية وهيكلة اللجنة بالكامل والتي كانت تترأسها اللاعبة الدولية السابقة رنا عبد الرحمن.وبين أن يوم غد الثلاثاء سيتم ترشيح لجنة جديدة في اجتماع اتحاد الكرة الذي […]

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