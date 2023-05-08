2023/05/08 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت حركة امتداد، القضاء بكشف ملابسات جريمة مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، ودوافعها والجهات التي تقف خلفها.وقالت الحركة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إنه “في الوقت الذي تثمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘امتداد’ تطالب بالكشف عن الجهات المتورطة بمقتل هشام الهاشمي المركز الخبري الوطني.

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