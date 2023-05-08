شاخوان عبد الله يناقش تعديل قانون المختارين

2023/05/08 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجتمع نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الاثنين، مع وفد من تجمع مختاري العراق لمناقشة تعديل قانون المختارين.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

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