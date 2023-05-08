اجتماع في البرلمان لمناقشة تعديل قانون المختارين

2023/05/08 | 13:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، جلسة لمناقشة تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان أن ” نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله اجتمع مع وفد من تجمع مختاري العراق من مختلف المحافظات، لمناقشة تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011″.

وبين ان “الاجتماع سيبحث السبل الكفيلة لتطوير عمل المختارين للقيام بدورهم ومسؤولياتهم، واستمرار التعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين الإستقرار في البلاد”.

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