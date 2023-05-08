الجيش السوداني يعلن هروب مجموعة من الدعم السريع إلى غرب البلاد

2023/05/08 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوضع مستقر باستثناء بعض "المناوشات" في أجزاء من مدن العاصمة.

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