كم عدد البريطانيين الذين شاهدوا تتويج الملك تشارلز مقارنة بجنازة الملكة إليزابيث؟

2023/05/08 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد أكثر من 20 مليون شخص في المملكة المتحدة تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، لكن الحفل جذب مشاهدين بريطانيين أقل بكثير من جنازة والدته الملكة إليزابيث الثانية، العام الماضي.

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