2023/05/08 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: __1sFXrnKOo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تراقب هجوم اسرائيلي مباغت ضد ايران بقلق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تراقب هجوم اسرائيلي مباغت ضد ايران بقلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).