2023/05/08 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: goT6vbjzyis

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل تأسيس "جماعة رفض" المعارضة لنظام المحاصصة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل تأسيس "جماعة رفض" المعارضة لنظام المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).