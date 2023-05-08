العراق يعلن مقتل عضوين بارزين في

2023/05/08 | 14:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية تقول إن تنظيم داعش يشارف على الانتهاء في البلاد (أسوشييتد برس)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الإثنين، مقتل عضوين بارزين في تنظيم "داعش" بضربات جوية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان لها، أن سلاح الجو العراقي وجّه ضربة جوية في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، أسفرت عن قتل المسؤولين في تنظيم "داعش" إسماعيل خليل بليبل، وأبو حسن النعيمي.

وتوعد البيان بمواصلة العمليات ضد جيوب وبقايا التنظيم في مختلف مناطق العراق.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي، لـ"العربي الجديد"، إن التنظيم "بات شبه منتهٍ في العراق، خصوصا مع استمرار عمليات صيد قادته المؤثرين"، مضيفا أن البقية هي فقط "خلايا نائمة".

وتابع عليوي أن "القضاء على الخلايا الإرهابية يتطلب مضاعفة الجهد الاستخباراتي، خصوصاً أنها تنتشر في مدن عدة وتتخفى بين المدنيين".

وقال إن سلاح الجو ينفذ "ضربات نوعية" خلال الفترات الماضية، وفق معلومات استخباراتية ميدانية.

وأعلنت قيادة الجيش العراقي، أمس الأحد، مقتل "مجموعة إرهابية" بضربة جوية نفذتها طائرات "F 16" في محافظة ديالى، شمالي العراق.

ونفذ الطيران العراقي، خلال الشهرين الأخيرين، ضربات جوية، وصفها بـ"الناجحة"، ضد تحركات عناصر تنظيم "داعش" في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، ضمن استراتيجية لـ"سلب عناصر التنظيم القدرة على تنفيذ الهجمات المباغتة".

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد قبل أيام تراجع هجمات عناصر "داعش" خلال الفترة الأخيرة، بشكل واضح، بفعل الضربات الجوية.

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