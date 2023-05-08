2023/05/08 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أحزمة ناسفة معدة للتفجير في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أحزمة ناسفة معدة للتفجير في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على أحزمة ناسفة معدة للتفجير في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).