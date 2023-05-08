(بغداد اليوم) تتحرى أسباب استقالة نواب برلمان الإقليم السبعة.. سببان رئيسان

2023/05/08 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف عضو برلمان إقليم كردستان المستقيل عبد الستار مجيد، اليوم الاثنين، أسباب استقالته مع نواب حزب العدل الكردستاني.

وقال مجيد لـ (بغداد اليوم)، إن "7 نواب من حزب العدل الكردستاني في برلمان اقليم كردستان، قدموا استقالاتهم اليوم، نتيجة عدم إقامة الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم بموعدها المقرر".

واضاف أن "حزب العدل يرى بأن البرلمان لايحمل صفة شرعية نتيجة عدم إقامة الانتخابات، وأيضا بسببب عدم انتخاب مفوضية جديدة تشرف على الانتخابات بمهنية ومستقلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن 7 أعضاء في برلمان كردستان، استقالتهم احتجاجاً على عدم الاتفاق على إقامة الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم بموعدها المقرر.

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