إسرائيل تواجه

2023/05/08 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، العلاقات الإيرانية السعودية بأنها "حقيقية"، مؤكدة أن البلدين وعلى "عكس التوقعات" باتا يعملان بشكل فعلي لتطوير العلاقات بينهما وإقامة تعاون اقتصادي ودبلوماسي كبير.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة وترجمته (بغداد اليوم) أن "العالم يشهد للمرة الأولى توافقاً سعودياً إيرانياً لهذه الدرجة، حيث عادت الرحلات الجوية بين البلدين، والحديد الإيراني يجد طريقه الى السوق السعودي وقارئ إيراني فاز بمسابقة قرآنية سعودية، فضلا عن ظهور مشاهد لاحتضان الدبلوماسيين السعوديين مواطنين إيرانيين انقذتهم البحرية السعودية من السودان بعد وقوع النزاعات المسلحة".

وتابعت الصحيفة نقلا عن محللين مختصين، أن "تطور العلاقات بين البلدين بدأ يسهم بشكل كبير بتحسن الأوضاع في كل من اليمن، سوريا، لبنان، فضلا عن العراق".

وأضاف التقرير"لكن على الجانب الاخر، هذا التقارب بات يمثل كارثة لإسرائيل"، مشيراً الى "تصريحات نتنياهو حول العلاقات مع إيران والتي كانت ستقود قبل عامين الى توافق سعودي، الامر الذي لم يعد ممكنا الان".

يشار الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح خلال حديث مع شبكة "سي ان بي سي" الامريكية في وقت سابق، أن كل من يدخل بعلاقات دبلوماسية وشراكة مع إيران لن يجد سوى "البؤس".

حيث أكدت الصحيفة أن "إسرائيل باتت الان وحيدة بمواجهة إيران بعد تخلي العرب عنها ودخولهم في علاقات رسمية مع طهران".

وتشهد العلاقات الإيرانية السعودية تقاربا كبيرا تثمل بزيارات دبلوماسية بين البلدين وإعادة افتتاح السفارات والقنصليات في الرياض وطهران، بعد أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين.





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