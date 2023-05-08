الخارجية التركية تحدد موعد للقاء أردوغان والأسد

2023/05/08 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين ، موعد للقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد.ورد تشاووش أوغلو على سؤال حول احتمال إجراء لقاء بين أردوغان […]

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