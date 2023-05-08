الطاقة الكهربائية.. حلول تقنية – زكي الساعدي

2023/05/08 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زكي الساعدي في تكملة للبحوث المقدمة في مجال توليد الطاقة الكهربائية تعتبر اضافة الدورة المركبة للمحطات التي تعمل بالدورات البسيطة الغازية واحدة من أهم الحلول الناجحة حيث يمكننا اضافة ما نسبته اكثر من ٣٠ بالمئة من الطاقة المنتجة الكلية للوحدات التي صممت وفق مساحات تسمح لاضافة الدورات المركبة .وتعرف الدورة المركبة للمحطات هي عملية […]

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