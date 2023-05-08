بايدن يحث على حظر البنادق الهجومية بعد إطلاق النار الأخير في تكساس

2023/05/08 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن مجدّداً الأحد الكونغرس على حظر استخدام البنادق الهجومية بعد وقوع مجزرة جديدة بسلاح ناري راح ضحيتها ثمانية أشخاص بينهم أطفال في مركز تسوق في تكساس.وندّد بايدن في بيان “بعمل عنف جنونيّ”، وأمر بتنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض والمباني العامّة الفدرالية والعسكرية تكريماً للضحايا.ودعا […]

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