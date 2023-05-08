طهران تعلق على وساطة العراق في عودة العلاقات بين مصر وإيران

2023/05/08 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على وساطة العراق في عودة العلاقات بين مصر وإيران.

وقال كنعاني إن العلاقات الإيرانية المصرية تنشط حاليا على مستوى مكاتب حماية المصالح ورئيسا المكتبين متواجدان في إيران ومصر وليس لدينا قيود أو معوقات في هذا الصدد.

وتابع: “طهران أعلنت أنه ليس لديها أي قيود على تطوير العلاقات مع دول المنطقة ويمكننا تسهيل إرادة القاهرة في هذا الاتجاه”.

وكان تقرير إعلامي قد نقل عن مصادر عراقية رفيعة المستوى، تأكيدها عقد لقاء مصري-إيراني الشهر الفائت في بغداد، بمسعى من الحكومة العراقية بما يشبه الدور الذي لعبته بغداد بين السعودية وإيران.

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