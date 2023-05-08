الإطاحة بـ(12) إرهابياً في أربع محافظات

2023/05/08 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، الإطاحة بـ(12) إرهابيا في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين.

وذكر بيان للوكالة أنه “بعمليات استباقية وجهود حثيثة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق السابعة والثامنة والعاشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في سوق القائم ومنطقة الهيجل الصغير وقرية المظهرية وسيطرتي الشهيد أحمد الصداك والتون كوبري”.

وأضاف أن “الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على (12) إرهابيا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء القائم والشرقاط والرمادي وكركوك والرشيدية وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا”.

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