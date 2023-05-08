في 3 محافظات.. العثور على مضافات لـ

2023/05/08 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، العثور على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية تحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في ثلاث محافظات.

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