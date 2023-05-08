اجتماع نيابي لمناقشة تعديل قانون المختارين

2023/05/08 | 14:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاجتماع جاء لمناقشة تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.

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