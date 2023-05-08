لا معالجة للأزمة.. السوداني

2023/05/08 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شبكة "ذا ناشيونال" في تقرير نشرته ، اليوم الاثنين، عن تعرض العراق الى "خطر استراتيجي كبير" نتيجة لشحة المياه التي يعاني منها والتي ستخلق "أزمة إنسانية كبيرة" خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ان نهري دجلة والفرات باتا يتلقيان 30% فقط من حصتهم المائية المقررة.

وأوضحت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، أن "أزمة التغير المناخي وعدم قدرة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على معالجة الخلافات السياسية مع بلدان المنبع، بالإضافة الى عدم قدرة حكومته أيضا على اصلاح البنى التحتية المائية المتهالكة نتيجة للحروب السابقة، جميع ما سبق قاد الى "وضع حساس جدا للعراق"، بحسب وصفها.

السوداني بحسب الشبكة "استنجد" بالمجتمع الدولي للتدخل وحل ازمة العراق المائية بشكل عاجل من خلال تصريحات اطلقها خلال مؤتمر المياه في بغداد، مبينة تأكيده على "خطورة" الازمة وأثارها السلبية الكبيرة على الامن العراقي بشكل عام وحياة العراقيين بشكل خاص ".

يشار الى ان الأمم المتحدة أعلنت ان العراق خامس دولة متضررة بالتغير المناخي على العالم، كما انه لم ينجح باقناع بلدان المنبع باطلاق النسب المائية المخصصة له.

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