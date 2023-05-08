كيس شفاف وجَمل.. هكذا ضُبطت 37 ألف حبة مخدرة في الانبار (فيديو)

2023/05/08 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار، اليوم الاثنين، ضبط 37 الف حبة مخدرة في قضاء القائم.

وأظهر مقطع فيديوي حصلت عليه (بغداد اليوم)، أكياس محملة بالحبوب المخدرة من الكبتاجون في قضاء القائم بمحافظة الانبار.

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