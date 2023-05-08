في 3 محافظات.. العثور على مضافات لـ

2023/05/08 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم

الاثنين، العثور على مضافتين لعصابات

داعش الإرهابية تحتوي على عبوات ناسفة

وأحزمة معدة للتفجير في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارزنا وق

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