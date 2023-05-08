بعد تأهيلها لحديقة الامة ببغداد:العتبة الحسينية تؤهل طريق بغداد كركوك بطول 5 كم بالاشجار والمسطحات الخضراء مجانا

2023/05/08 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، عن المباشرة باعمال تطوير

واعادة تأهيل مدخل (بغداد – كركوك).

وقال رئيس قسم الزينة والتشجير المهندس

وهاب الهر في تصريح لوكالة نون الخبرية

، إن "العتبة الحس

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