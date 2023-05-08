"إجحاف كبير" بموازنات الوسط والجنوب.. نائب: المعيار السياسي طغى على الاقتصادي

2023/05/08 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية

حسين السعبري، اليوم الاثنين، ان هناك

اجحافاً كبيراً بحق محافظات الوسط

والجنوب في التخصيصات المالية

بالموازنة الاتحادية، فيما أشار الى أن

المعيار السياسي طغى على ا

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