بارزاني و طالباني يتفقان على حل جميع مشاكل الإقليم

2023/05/08 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كردستان.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني تلقاه / المركز الخبري […]

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