2023/05/08 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، اندثار مشروعٍ تصل كلفته قرابة (12,500,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، وتزوير عقد مشاريع بمبلغٍ يفوق (2,700,000,000) ملياري دينارٍ، ومخالفاتٍ وهدر (1,000,000,000) مليار دينار في إحالة مشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: 20 مليار دينار قيمة مشاريع مندثرة وأخرى شابها التزوير والمخالفات المركز الخبري الوطني.

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