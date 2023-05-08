"قرار تعسفي".. رسوم نقل الدم بالكويت تزيد آلام المرضى المقيمين

2023/05/08 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فرض وزارة الصحة الكويتية رسوما على المرضى من المقيمين مقابل صرف أكياس الدم ومشتقاته جدلا في المجتمع، بينما قال مراقبون إنه سيزيد من آلام المرضى من الوافدين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.

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