العراق يسجل ارتفاعاً بحصيلة وفيات وإصابات الحمى النزفية

2023/05/08 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة وفيات وإصابة الحمى النزفية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة سجلت منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم 67 إصابة بمرض الحمى النزفية بضمنها 10 وفيات في عموم العراق”.

وأضاف البدر، أن “ذي قار تصدرت المحافظات العراقية بعدد الإصابات والوفيات تليها البصرة والمثنى ثالثاً والنجف الأشرف رابعاً”.

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