رجل أعمال روسي شهير ينتقد الحرب

2023/05/08 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأوليغارشي الروسي أندريه كوفاليف، غزو موسكو الشامل لأوكرانيا وعواقبه على البلاد، ووصفه بأنه "حرب مروعة".

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