2023/05/08 | 15:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن اندثار مشروعٍ تصل كلفته قرابة...

ظهرت المقالة 20 مليار دينار قيمة مشاريع مندثرة ومقاولات شابها التزوير أولاً على المسلة.

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