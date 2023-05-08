2023/05/08 | 15:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الاثنين،...

ظهرت المقالة وزيرة المالية: سنعوض الاقليم عن إيقاف صادراته النفطية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة المالية: سنعوض الاقليم عن إيقاف صادراته النفطية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة المالية: سنعوض الاقليم عن إيقاف صادراته النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).