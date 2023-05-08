"المجرم لم ينبس ببنت شفة".. هذا ماجرى في قاعة المحاكمة لقاتل الهاشمي

2023/05/08 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

كشفت وكالة "رويترز" الدولية للأنباء، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن محاكمة ضابط الشرطة الذي قام باغتيال الخبير الأمني هاشم الهاشمي قبل ثلاث سنوات.

وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني "رفضت" ادخال الصحفيين الى قاعة المحكمة اثناء جلسة محاكمة المدان احمد حمداوي".

وأكدت الوكالة أن "مصادر خاصة كانت داخل قاعة المحكمة كشفت لها عن أن المدان لم ينطق بأي كلمة خلال جلسة المحاكمة الكاملة".

واكد أحد المحامين الذين حضروا الجلسة لـ “رويترز" أن "حمداوي سيتجه نحو الاستئناف للتخلص من حكم الإعدام الذي صدر بحقه".

وأشارت الى أن "السلطات لم تكشف بشكل كامل عن تفاصيل عملية الاغتيال او الجهة التي تقف وراء استهداف الهاشمي"، بحسب وصفها.

واصدرت محكمة جنايات الرصافة، أمس الاحد، حكماً بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني المعروف (هشام الهاشمي)، استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.

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