بمحافظتين.. الإطاحة بعنصر إرهابي والقبض على تاجري مخدرات

2023/05/08 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بعنصر ارهابي والقاء القبض على تاجري مخدرات في صلاح الدين والديوانية.

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