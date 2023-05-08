النزاهة تضبط هدراً بأكثر من 20 مليار دينار جنوبي العراق

2023/05/08 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الاثنين، إهدار ما يزيد على 20 مليار

دينار بسبب اندثار مشروعٍ وتزوير عقود

مشاريع ومخالفات أخرى، جنوبي العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان ملاكات

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