اكثر من 10 آلاف درجة.. السوداني يوافق على تعيين خريجي جامعات اقليم كردستان

2023/05/08 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النائبة عن محافظة السليمانية

نرمين معروف، اليوم الاثنين، عن موافقة

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على

تعيين بعض خريجي جامعات وكليات حكومة

إقليم كردستان.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، في

ب

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