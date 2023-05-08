أول تعليق من الخارجية الأردنية على أنباء مقتل

2023/05/08 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، أن الأردن اتفق مع الحكومة السورية على تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة موضوع خطر تهريب المخدرات.

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