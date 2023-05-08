2023/05/08 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبط مؤشر الدولار الأمريكي الآن بـ 0.16% ليسجل المؤشر 100.838 مقابل سلة من العملات الأجنبية.



ويرى المستثمرون أن الدولار بلغ ذروته مع صعود أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية 5.25% الآن وهو ما لا يبدو له سيبقى لوقت طويل خاصةً مع أزمة البنوك وتباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي.

كذلك تأثر مؤشر الدولار الأمريكي بصعود عملة اليورو صاحبة الوزن الأكبر في سلة مؤشر الدولار بحاولي 16% من قاع سبتمبر الماضي حيث تجاوت مستوى التكافو وصعدت من أدنى 1 دولار لليورو إلى 1.1047$ لليورو الآن مع احتمالات أن يحافظ البنك الأوروبي على مستويات فائدة مرتفعة لمدة أطول من الفيدرالي.

التالي

منذ ساعتين

طهران تعلق على وساطة العراق في عودة العلاقات بين مصر وإيران

منذ 7 ساعات

النفط يرتفع مع بدء انحسار المخاوف من الركود

منذ 17 ساعة

خبير نفطي: العراق غير ملّزم بإتفاق الاقليم حول تصدير النفط لتركيا

منذ 18 ساعة

غرفة تجارة ديالى: حيتان البورصات وراء ارتفاع الدولار..



و”صمودهم” لن يطول

منذ 22 ساعة

هل يمكن تطبيق سلم الرواتب المقترح؟

منذ 23 ساعة

المالية والنقد الدولي يبحثان تطبيق حساب الخزينة الموحد TSA

منذ 23 ساعة

مع الإغلاق..



الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وكردستان

منذ يوم واحد

الجامعة العربية تصدر القرار المتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة

منذ يوم واحد

الخارجية المصرية: جميع مراحل الأزمة السورية تثبت أن حلها ليس عسكريا

منذ يوم واحد

اجتماع وزراء الخارجية العرب يوافق على عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يسقط متأثرا بقرارات الفائدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي يسقط متأثرا بقرارات الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).