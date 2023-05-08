ذي قار في المقدمة.. ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بالحمى النزفية

2023/05/08 | 16:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تصدرت المحافظات العراقية بعدد الإصابات.

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