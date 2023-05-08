الوائلي يشارك بمؤتمر وزارة الصحة لمجابهة آفة المخدرات

2023/05/08 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شارك رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الاثنين، بمؤتمر وزارة الصحة لمجابهة آفة المخدرات و الحد من تفشيها في المجتمع.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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