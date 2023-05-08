عقوبات تطال نادي “النجف” أبرزها إيقاف مدربه السابق لمرحلة واحدة

2023/05/08 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات بشأن طلب نادي النجف الرياضي، أبرزها إيقاف مدربه السابق لمرحلة واحدة.وذكر الاتحاد في بيان تلقاه / المركز […]

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