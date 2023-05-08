2023/05/08 | 16:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار يمر الوقت و تعجز الحكومة العراقية على وضع خطط و حلول لمشاكل قضاء سنجار و تتصاعد الصراعات شيئا فشيئا، “القنبلة المؤقتة” اخر الألقاب التي تطلق على قضاء سنجار فهل هي بالفعل.بين مطاليب اهلي قضاء سنجار و طموح الاحزاب السياسية على السيطرة على المناصب الإدارية في القضاء، وتاخير تسمية القائممقام يؤخر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منصب القائممقام، جبهة الاحزاب و راس خيط الحلول) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منصب القائممقام، جبهة الاحزاب و راس خيط الحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).