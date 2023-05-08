رويترز تكشف ماجرى في قاعة محاكمة قاتل الهاشمي

2023/05/08 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة "رويترز" الدولية للأنباء

،اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن

محاكمة ضابط الشرطة الذي قام باغتيال

الخبير الأمني هاشم الهاشمي قبل ثلاث

سنوات.





و أوضحت الوكالة في تقرير تلقته

"المطلع"، أن:

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