العراق يكشف عن مشروع مصفى جديد ومصنع للبتروكيماويات

2023/05/08 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية ، أمس

الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع

النبراس للبتروكيماويات، فيما أشارت

إلى أنه تم إعداد الدراسات الفنية

والاقتصادية للمشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد،

إن

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