2023/05/08 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين بالابتزاز والرشوة والاستيلاء على عقارات الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين بالابتزاز والرشوة والاستيلاء على عقارات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).