الدونم ينتج طنين من الحبوب.. مفاجئة في موسم الحصاد بديالى

2023/05/08 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة زراعة ديالى، اليوم الاثنين، أن غزارة الامطار ساهمت في خلق موسم وفير لانتاج الحبوب في جميع مناطق ديالى.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى اكثر محافظات البلاد تضررا بالجفاف وتم تحديد لها خطة زراعية تتلائم مع ظروف حجم المياه المتوفرة في جميع المقاطعات الزراعية دون استثناء".

واضاف، أن "غزارة الامطار ساهمت بشكل كبير بزيادة مساحة الاراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير بالاضافة الى زيادة الانتاج لدرجة بان بعض المناطق بلغ انتاج الدونم قرابة طنين في حالة استثنائية لم ترصد من قبل".

واشار المندلاوي الى أن "جميع التوقعات بان انتاج ديالى من الحنطة يصل الى 230 الف طن والذي يحقق الاكتفاء الذاتي لتامين مفردات مادة الطحين لجميع الاهالي وهي مفاجئة سارة لم يكن احد يتوقعها في ظل ظروف الجفاف وقلة مياه السقي".

وأكد أن "غزارة الامطار ساهمت في خلق موسم وفير لانتاج الحبوب في جميع مناطق ديالى بالاضافة الى اسناد كبير من قبل وزارة الزراعة من ناحية توفير البذور والاسمدة المدعومة بنسب عالية تصل الى 80% ما اسهم في خلق مرونة عالية في زيادة المساحات مع غزارة الامطار".

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