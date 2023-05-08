اللجنة المالية تستضيف وزير الخارجية لمناقشة موازنة الوزارة

2023/05/08 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية، فؤاد حسين، لمناقشة موازنة الوزارة.

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المالية استضافت وزير الخارجية، فؤاد حسين".

وأضافت، أن "ذلك جاء لمناقشة موازنة الوزارة".

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