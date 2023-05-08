بمشاركة العراق.. 14 مذكرة على طاولة نقاش اسواق المال العربية

2023/05/08 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

عقد اتحاد اسواق المال العربية AFCM اجتماعه السنوي يوم الاثنين 8 أيار 2023 في مسقط بحضور المدراء المفوضين لأسواق الأوراق المالية العربية وشركات المقاصة وشركات الوساطة الأعضاء.

وكان من بين المشاركين سوق العراق للأوراق المالية ممثلا بالمدير التنفيذي وشركة الربيع للوساطة ممثلا بمديرها.

وناقش الحاضرون 14 مذكرة من بينها التقرير السنوي 2022 للاتحاد وانتقال رئاسة الاتحاد من بورصة البحرين إلى بورصة مسقط للعام 2023.

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