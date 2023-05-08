2023/05/08 | 17:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة أبوظبي، الاثنين، إحباط محاولة توزيع 2.25 مليون حبة كبتاغون، داخل الدولة، وتهريب بعضها إلى دولة مجاورة.واعتقلت السلطات عصابة مكونة من 3 متهمين، حسبما أعلنت الشرطة في بيان عبر تويتر.

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