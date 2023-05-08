2023/05/08 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزراء في الحكومة وافقوا، الإثنين، على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تقر خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تقر خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).