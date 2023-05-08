2023/05/08 | 17:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، نائب رئيس...

ظهرت المقالة بارزاني وطالباني يتفقان على حل جميع المشاكل بالحوار والتعاون أولاً على المسلة.

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